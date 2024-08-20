وطنا اليوم:جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين مشـــرف مختبر تمريض / مدرب سريري

•أن يكون المتقدم اردني الجنسية.

•حاصل على درجة الماجستير وشهادة اختصاص معتمدة من المجلس التمريضي الاردني.

•أو حاصل على درجة البكالوريوس ولدية دبلوم عالي او مهني في أحد اختصاصات التمريض المعتمدة من قبل المجلس التمريضي الاردني.

•ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في مجال اختصاصه.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 25/8/2024.