السفيرة الأمريكية : سعيدة جداً ان اكون في المدينة الوردية

وطنا اليوم:نشرت السفارة الأمريكية في عمّان مقطع فيديو خلال زيارة السفيرة يائيل لامبرت لمدينة البترا الوردية، لإطلاق مشروع سياحة النمو الأخضر.

وقالت السفيرة في مقطع الفيديو إنها سعيدة جدا لوجودها في البترا المدينة الوردية.

ونشرت صفحة السفارة في منصة إكس:

هل تعلم أن أكثر من ١٣ مليون سائح زاروا مدينة البترا الأثرية خلال الأربعين عامًا الماضية؟ هذا العام، شكل الأمريكيون أكبر مجموعة من السياح الأجانب الذين زاروا البترا، متجاوزين عدد السياح من الدول الأخرى.

انضمت السفيرة لمبرت هذا الأسبوع إلى مئات الآلاف من السياح الأمريكيين الذين زاروا هذا المكان المذهل لإطلاق مشروع سياحة النمو الأخضر وهو برنامج أمريكي بقيمة 15 مليون دولار يهدف إلى زيادة عدد زوار الموقع التاريخي، وتعزيز السياحة المستدامة والصديقة للبيئة وخلق فرص عمل جديدة.

تعد هذه الاتفاقية واحدة من العديد من المشاريع في الشراكة طويلة الأمد، بما في ذلك الاستثمارات الأمريكية التي تزيد عن ١٢٤ مليون دولار منذ عام ١٩٥٧ للمساعدة في الحفاظ على كنوز الأردن الثقافية ودعم صناعة السياحة في الأردن.

كما التقت السفيرة بقادة المجتمع ورواد الأعمال الذين يعملون بابتكار لتشكيل مستقبل البترا. تعتز الولايات المتحدة بشراكتها مع الأردن للمساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي وتشجيع السياحة وخلق الفرص الاقتصادية.