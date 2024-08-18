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محافظة يعمم على رؤساء الجامعات بعدم إعلان نتائج الموازي إلا بعد القبول الموحد

منذ 25 ثانية
محافظة يعمم على رؤساء الجامعات بعدم إعلان نتائج الموازي إلا بعد القبول الموحد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وحرصاً على مصلحة الطلبة أصدر تعميماً لجميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات والكليات الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025.
وبررت الوزارة بأنه لتلافي إرباك كبير للطلبة، إضافةً إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.


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