وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الجمعة، إنّه لم يسجل في الأردن أي حالة بجَدري القردة حتى اليوم.

وأضاف البلبيسي أن هناك إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطار في الأردن لرصد جدري القردة.

وأشار إلى أنه لا يوجد علاج نوعي لمرض جدري القردة ولا يوجد مطعوم مخصص له.

وبين البلبيسي، أن انتشار جدري القردة خارج الدول الإفريقية محدود جدا؛ لكن يجب أخذ الإجراءات الاحترازية في كل الدول.