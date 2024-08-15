فصل الكهرباء عن مناطق واسعة الأسبوع المقبل .. أسماء

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في محافظتي الكرك ومعان وذلك يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل.

وكانت أعلنت شركة كهرباء إربد في وقت سابق عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 2024/8/17 عن مناطق (صعد، قفقفا، أم رمانة، أم الزيتون) في محافظة جرش وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.