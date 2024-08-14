مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الفايز والأزايدة والعكروش

وطنا اليوم_عمان- 14 آب 2024-مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة عبدالكريم مفلح الفايز، وإلى قبيلة بني حميدة/ عشيرة الأزايدة، بوفاة الحاج نوفان فضيل الأزايدة، وإلى عشيرة العكروش، بوفاة معن جريس العكروش.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الفايز والأزايدة والعكروش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.