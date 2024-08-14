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العموش منافس شرس على المقعد الاول في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
العموش منافس شرس على المقعد الاول في الزرقاء

وطنا اليوم_

المراقب للحراك الانتخابي في محافظة الزرقاء يلاحظ قوة الحضور والتنظيم في حملة المرشح الزميل الدكتور حسين العموش الذي يحظى بدعم فئة الشباب من أبناء محافظة الزرقاء .

ويسجل للعموش اجماع العشيرة المتماسك عليه فضلا عن الدعم الذي يحظى به في أوساط قبيلة بني حسن من مختلف العشائر فضلا عن الدعم الكبير له من مختلف الفئات ومن شتى الأصول والمنابت ، ذلك انه شخصية وازنه ومحترمه ومقدره لدى الأردنيين.

ويبرز نجم العموش بقوه كوجه تلفزيوني وصحفي معروف ومشهور وناطق إعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، مما يؤهله للوصول إلى المقعد النيابي بسهوله .

وتؤكد التقديرات أن العموش سيكون منافسا بقوه لحصد مقعد وبرقم وفارق كبير يؤهله لدخول العبدلي .

وتعد من اهم نقاط قوة العموش الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس بلدية الهاشمية عبدالرحيم القلاب ،ودعم الشيخ ضيف الله القلاب والشيخ محمد جلال القلاب والنائب السابق سليمان القلاب وكافة وجهاء وأقطاب العشيرة .

ويتقدم العموش عن منافسيه بقوة الحضور والدعم الجماهيري ، فضلا عن القدرة اللغوية الجاذبه في تقديم برنامجه الانتخابي.


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