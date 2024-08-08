انخفاض سياحة الأردنيين إلى تركيا 15.8%

وطنا اليوم:كشفت بيانات وزارة السياحة التركية، عن انخفاض السياح الأردنيين إلى تركيا، بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير بيانات وزارة السياحة التركية،إلى أن 129.667 أردنيا زاروا تركيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ 154.121 أردنيا زاروا تركيا بالفترة ذاتها من العام الماضي، و179.018 سائحا أردنيا في العام 2022.

وعلى المستوى الشهري، انخفضت سياحة الأردنيين في تركيا حزيران الماضي بواقع 15.72%، حيث سجلت وزارة السياحة التركية 46 ألف سائح أردني في شهر حزيران الماضي، مقارنة بـ 54 ألف سائح في الشهر ذاته من العام الماضي.

وحلّ الأردنيون في المرتبة الرابعة، خلف السياح العرب من السعودية والعراق والجزائر القاصدين السياحة في تركيا.

ارتفاع الأسعار

عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر، ياسر عبده، قال إن نسب التضخم المرتفعة في تركيا، أثرت بشكل كبيرة على سياحة الأردنيين في تركيا.

وأضاف عبده، أن ارتفاع الأسعار في تركيا، والتي تعد من أبرز وجهات سياحة الأردنيين في الخارج؛ دفع الأردنيين بالتوجه نحو وجهات سياحية أخرى، مثل شرم الشيخ والقاهرة.

وعلى الرغم من التصريحات التركية باقتراب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد من الدخول في “فترة تراجع مستدامة”، إلا أنها سجلت مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي، وفق محافظ البنك المركزي التركي، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع في تركيا بالارتفاع.