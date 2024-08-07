التربية : نتائج التوجيهي لن تعلن قبل موعدها اليوم

وطنا اليوم_تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 8/ 8/ 2024 نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة في تمام الساعة الخامسة مساء عبر الرابط الإلكتروني( www.tawjihi.jo).

أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة إن الوزارة قائمة على استعدادات مكثفة مع الفنيين لتفادي أية مشاكل أو أعطال قد تواجه رابط إعلان نتائج التوجيهي حين إعلان النتائج، مشيراً إلى أن التربية ستعمل على فتح رابط إعلان نتائج التوجيهي الساعة الخامسة مساء حسبما أعلنت الوزارة.

ونوه العجارمة بأنه قد يتم فتح الرابط قبل مدة بسيطة لا تتجاوز 10 دقائق عن الوقت المعلن عنه، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على عدم فتح الرابط قبل الوقت المحدد بساعات حفاظا على مصداقية الوزارة.

ووفق أمين عام الوزارة فإن النتائج مبشرة ومن أفضل النتائج، وأن نسب النجاح مطمئنة وتصل إلى 60 %، فيما لم يسجل أي طالب معدل 100% خلال هذه الدورة. وبحسب وزارة التربية والتعليم فإنها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج الثانوية العامة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.