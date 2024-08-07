بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عمان.. وفاة شابة إثر لدغة أفعى الخبيث الأسود

منذ 18 ثانية
عمان.. وفاة شابة إثر لدغة أفعى الخبيث الأسود

وطنا اليوم_

توفيت شابة تبلغ من العمر 20 عامًا إثر تعرضها للدغة من أفعى الخبيث الأسود. وأكد مصدر طبي أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى خاص في عمّان إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

 

حذر خبير الأفاعي والزواحف، ياسين الصقور، في وقت سابق، الأردنيين من أفعى الخبيث الأسود، وهي أحد أخطر أنواع الثعابين في العالم من حيث السُمّية، والتي تنتشر بشكل كبير هذه الأيام في مختلف مناطق المملكة. والخبيث الأسود هو الثعبان الوحيد في العالم الذي لا يُمسك باليد، لأن أنيابه خارج فمه وهو أيضاً قادر على تحريك نابيه بعدة اتجاهات، وفي حال لدغ شخص بالغ في كامل صحته فإنه يموت بالغالب بعد دقائق.

 

قال الصقور ، إنه تعامل مع 26 حالة لدغ من الخبيث الأسود، توفي منهم 4 أشخاص خلال العام الجاري والماضي. وأضاف الصقور أن 3 من الوفيات تعرضوا للدغ من الخبيث الأسود وهو ميت، كون أنيابه بارزة أسفل فمه وعند مسكه بعد موته يمكن أن يصل السم إلى داخل يد الشخص. وبيّن الصقور أن الوفاة الرابعة كانت لشخص سجد على الأفعى أثناء الصلاة، وتوفي بعد ساعات إثر انتشار السم في جسمه.

 

وأشار الصقور إلى أنه لا يوجد مصل لسُم أفعى الخبيث الأسود، لذلك تكون أغلب الإصابات خطيرة وتهدد حياة المصاب. وأكد أن الحل الوحيد للقضاء على الأفاعي السامة هو نشر التوعية في المجتمع، حيث يؤدي قتل الأفاعي غير السامة إلى انتشار الثعابين السامة، لأن الأفاعي غير السامة تتغذى على الثعابين السامة وبالتالي تبقى أعدادها محدودة وخطرها في نطاق ضيق.

 

أوضح الصقور أن كل من الأفاعي الرقطاء والمشرق والحراشف والصل الأسود وفيلد وأم جنيب والقرناء، لها مصل مخصص.

وأبدى الصقور استعداده بالمجان للتعاون مع الجهات الصحية والرسمية لاستخراج السم من هذه الأفاعي لإنتاج أمصال بكميات كبيرة وتوزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الصحية لإنقاذ حياة المصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:38

السعودية: اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران

22:56

مكافحة المخدرات تطبق قواعد الاشتباك مع تاجر للمخدرات وتلقي القبض عليه

21:29

قادمون… لخدمة الوطن…. القائمة العامة للحزب الوطني الإسلامي…..

21:25

تعيين يحيى السنوار… وجهة نظر واتمنى ان يقرأ الجميع كلامي بعقله…

20:51

رئيس هيئة الأركان: ضرورة تقديم رعاية متميزة لمراجعي المستشفيات العسكرية

20:37

مصر توجه شركات الطيران بتجنب التحليق فوق طهران الليلة

20:17

إحالة الطالب المصري الراقص للتحقيق.. وتعليق ناري من الأزهر

20:06

قائد جيش الاحتلال يتوعد بالعثور على السنوار وتصفيته

20:03

وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير بالمنطقة

19:51

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الخشمان

19:39

واشنطن تؤكد جهوزيتها على الردع وترسل تعزيزات ضخمة إلى الشرق الأوسط

19:28

تعليق مزيد من الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت وطهران

وفيات
وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطامي