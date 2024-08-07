مكافحة المخدرات تطبق قواعد الاشتباك مع تاجر للمخدرات وتلقي القبض عليه

وطنا اليوم_

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنيّة داهمت أحد المطلوبين على قضايا إتجار المخدرات وترويجها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه اليوم في منطقة الأغوار الجنوبية.

وبين أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات كان قد تولى متابعة الشخص المطلوب والمسجل بحقه قيوداً جرمية، وتم جمع المعلومات حول أنشطته الجرمية وتحركاته، وتم تحديد مكانه ومحاصرته، فبادر بإطلاق عيارات نارية بشكل كثيف باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك، ونجم عن ذلك إصابة ضابطين من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، وحالتهم العامة متوسطة.

وأكد أن القوة الأمنية تمكنت من متابعة الشخص المطلوب ومحاصرته وإلقاء القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته السلاح الناري.

من جانبها أكدت مديرية الأمن العام انها ماضية لإنفاذ العدالة وإلقاء القبض على كل من يحاول المساس بأمن المجتمع والمواطنين، لا سيما في حربها ضد تجار المواد المخدرة ومروجيها ومهربيها وكل من يتعامل بها من تجار الموت، وبالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة كافة.