UWallet تشارك في معرض SMARTECH الأردن 2024 وتؤكد التزامها بالابتكار والتكنولوجيا الرقمية

وطنا اليوم:أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن مشاركتها في معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024 الأول من نوعه في الأردن، والذي يعتبر منصة رائدة تجمع بين قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين لعرض كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية.

ووفر المعرض الذي عُقد خلال الفترة من 31 تموز – 3 آب 2024، لـ UWallet فرصة فريدة لتقديم ابتكاراتها في مجال التكنولوجيا المالية، واستعراض حلولها المالية المتطورة وتبادل المعرفة مع رواد الصناعة والتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في هذا القطاع.

وقالت مديرة دائرة التسويق فيUWallet البتول الفايز: “إن مشاركتنا في معرض SMARTECH يعكس التزامنا الدائم بالابتكار وتطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، إذ يُعد هذا الحدث فرصة مميزة لنا لتقديم منتجاتنا وخدماتنا، والتواصل مع قادة الصناعة ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحققه هذا المعرض على قطاع الخدمات المالية الرقمية في الأردن.”

وأضافت الفايز: “من خلال مشاركتنا في هذا المعرض، نهدف إلى تعزيز دور UWallet كمحرك رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية، وإن مشاركتنا توفر لنا فرصة لتقديم حلولنا المبتكرة وبناء علاقات استراتيجية مع الشركاء والعملاء المحتملين، مما يعزز مكانتنا كرائد في التكنولوجيا المالية الرقمية”.

يُعد معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكيةSMARTECH فرصة متميزة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا الرقمية وبمشاركة UWallet، من المتوقع أن يسهم المعرض في دفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي في الأردن والمنطقه، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه UWallet في دعم وتحفيز صناعة التكنولوجيا المالية.