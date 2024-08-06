البنك الأردني الكويتي يعزز شراكته مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي”IATA” بدمج خدمة IATA Pay عبر نظام الدفع الفوري CliQ

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي والاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال دمج خدمة IATA Pay في نظام الدفع الفوري CliQ، الأمر الذي سيرتقي بعمليات الدفع الرقمي في قطاع السفر لمستويات جديدة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية البنك الأردني الكويتي، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن محصل للدفعات التجارية على النظم الدفع الفوري (كليك) وأول من يطبق واحدة من واجهات برمجة التطبيقات للخدمات المالية المفتوحة وتأتي هذه الخطوة الأردنية للريادة في مجال الإبتكار المصرفي الرقمي، مع التركيز على حلول تراعي احتياجات العملاء.

حيث ستمكن هذه الخطوة العملاء من شراء تذاكر الطيران عبر الإنترنت عن طريق الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية، بدون رسوم خفية مع تعزيز إجراءات الأمان، بما في ذلك خيارات رمز الاستجابة السريع وطلب الدفع.

وفي تعليقه على هذا التعاون الجديد، قال الرئيس التنفيذي للبنك، السيد هيثم البطيخي: “يعكس هذا التعاون التزامنا في البنك الأردني الكويتي في توفير حلول دفع مبتكرة وفعالة، و مدر فخرنا لكون البنك رائداً لهذا المجال في المنطقة، مما يضع معايير جديدة لرضا العملاء والتفوق في قطاع السفر”.

من جانبه، قال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” وIATA Pay، خافيير أوريجاس: “يريد العملاء اليوم تجربة تسوق سلسة كفؤة، مع توفر مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الآمنة والبسيطة، التي بدورها ستستجيب شركات الطيران لها، مؤكداً على دعم أن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لكافة الشركات.

تمكن البنك الأردني الكويتي من تشغيل خدمة IATA Pay بالتعاون مع شركة A2A ، وهي شركة رائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، متخصصة في منصات الدفع المبتكرة والتحول الرقمي. تتميز الشركة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات الموجهة لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء في مختلف الصناعات.

من جهته، علق السيد نبيل هلسه، المدير العام لشركة A2A ، على دور الشركة في هذا المشروع قائلاً: “نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذا المشروع المبتكر كمطور لمنصة IATA Pay بالتعاون مع شركائنا المرموقين في البنك الأردني الكويتي، نجحنا في دمج حل دفع سلس وآمن يضع معيارًا جديدًا في صناعة السفر. التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة استثنائية هو في صميم كل ما نقوم به، وتبرز هذه الشراكة تفانينا لهذه المبادئ.”

وفي ضوء هذا التعاون الجديد، يتوقع البنك الأردني الكويتي رفع لمستوى رضى العملاء وراحتهم، خاصة مع توفير طرق إضافية للبطاقات الائتمانية وهي سهولة الخصم المباشر من الحساب المصرفي ، وبالتالي توسيع إمكانية الوصول إلى خدمات السفر عبر الإنترنت.