سلطة وادي الأردن تقرر استملاك أراض بالحيازة الفورية (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء أنها قررت الاستملاك والحيازة الفورية بطريق الاستيلاء المطلق لأجزاء من قطع أراض لغايات سلطة وادي الأردن لمسار الخط الناقل المار من تلال الذهب إلى قناة الملك عبد الله، وذلك استنادا إلى قانون تطوير وادي الأردن.

وقالت إنه سيتم الإعلان في الصحف اليومية عن القيمة التقديرية للجزء المستملك من قبل لجنة تقدير الأراضي في السلطة، وأن لكل متصرف وصاحب منفعة الاعتراض على قرار اللجنة حلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عن قرارات اللجنة.

وتاليا الأسماء والتفاصيل: