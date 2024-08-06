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بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض 2024 SMARTECH

منذ 32 ثانية
بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض 2024 SMARTECH

وطنا اليوم:شارك بنك الإسكان كراعي بلاتيني وشريك مصرفي في معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024، الحدث الرائد والأول من نوعه في الأردن في مجال الابتكار الرقمي، الذي أقيم تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة خلال الفترة بين 31/7/2024 ولغاية 03/08/2024 في المركز الأردني الدولي للمعارض بمكة مول.
وتمثلت مشاركة البنك بالمعرض من خلال جناح مميز، استعرض البنك من خلاله عدداً من حلوله وخدماته الرقمية التي يوفرها لعملائه، ومن أهمها: برنامج ” Iskan Young” الذي يعد تطبيقاً بنكياً شاملاً للخدمات المصرفية للفئة العمرية من 7-17 عاماً ويقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية مع العديد من الميزات الحصرية وبرنامج “Iskan Youth” لفئة الشباب من عمر 18-25 عاماً، الذي يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات والمزايا الحصرية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية والتي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق إسكان موبايل.
وجاءت رعاية بنك الإسكان البلاتينية للمعرض تجسيداً لنهجه والتزامه بتعزيز نمو الابتكار والتكنولوجيا الناشئة بما فيها التكنولوجيا المالية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتقديم الأفضل للعملاء باستمرار، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها.
يذكر أن معرض Smartech 2024 الذي نظمته شركة E-Style بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، يعتبر منصة مفتوحة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول والمنتجات والخدمات الرقمية التي تساهم في تشكيل نمط الحياة الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية وتكنولوجيا التطبيقات البنكية وبوابات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وللاطلاع على تجارب التحول الرقمي للشركات المتواجدة من قطاعات عدة، بالإضافة لفتح آفاق التشبيك والتعاون، إلى جانب التفاعل بين زوار المعرض والخبراء.


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