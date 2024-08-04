نشر القوائم الأولية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية الاثنين

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد في اجتماع ترأسه رئيس المجلس المهندس موسى المعايطة، اعتماد القوائم الأولية للمرشحين التي تم قبولها وعددها (174) قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و(25) قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب.

وتضمن قرار مجلس مفوضي الهيئة رفض (11) اسماً من بين القوائم التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب، خلال فترة الترشح من الثلاثين من تموز إلى الأول من آب.

وكشف القرار بأن الرفض جاء لأسباب تتعلق بعدم استكمال شرط أو أكثر من شروط الترشح ضمن القائمة الحزبية وفق أحكام قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته.

كما قرر مجلس المفوضين نشر القوائم الأولية للمرشحين صباح غد الاثنين على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.iec.jo) وفي صحيفتين يوميتين.

وبموجب قرار مجلس المفوضين، فإن مدة الطعن ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (6/8/2024) ولمدة ثلاثة أيام لدى محاكم الاستئناف.

وعليه، قرر المجلس بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، واعتبار النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.

وكشفت الأرقام الأولية لقوائم المرشحين للدائرة العامة عن ترشح (697) مرشحاً ومرشحة، بواقع (505) من الذكور بنسبة بلغت (72%)، و(192) من الإناث بنسبة بلغت (28%)، في حين شكل الشباب تحت سن (35) عاماً ما مجموعه (160) مرشحاً، بواقع (110) ذكور و(50) إناث، في وقت بلغ فيه عدد المرشحين عن المقاعد المخصصة للمسيحيين (32) مرشحاً و(7) مرشحين عن المقعد المخصص للشركس والشيشان.

أما عن المرشحين عن الدوائر الانتخابية المحلية والتي بلغ عددها (174) قائمة مرشحة على (18) دائرة انتخابية، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين (954)، منهم (759) من الذكور بنسبة (80%)، و(195) مرشحة من الإناث، بنسبة بلغت (20%).

أما عن الشباب أقل من سن 35 سنة، فقد بلغ إجمالي العدد (60) مرشحاً ومرشحة، (32) منهم ذكور، و(28) إناث بنسبة بلغت (6%).

وعن عدد المرشحين الحزبيين في القوائم المحلية، فقد بلغ إجمالي عددهم (269) بنسبة بلغت (28%) من بين القوائم المرشحة.

كما بينت الأرقام الأولية ترشح (58) مرشحاً عن المقاعد المخصصة للمسيحيين و(19) عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان و(170) عن المقاعد المخصصة للمرأة، في حين أن (25) امرأة ترشحن خارج مسار المقاعد المخصصة للنساء.