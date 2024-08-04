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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ دقيقة واحدة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، إلى 39583 شهيدا و91398 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ303 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و118 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية جنوب وشرق مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت (وفا)، إنّ طائرات الاحتلال قصفت مركبة في شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين.
وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت فلسطينيين بشارع البزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.


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