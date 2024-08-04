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فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان»

منذ ساعتين
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان»

وطنا اليوم:دعت فرنسا الأحد، رعاياها إلى مغادرة لبنان «فور الإمكان» في ظل المخاوف من اشتعال الوضع بالمنطقة على خلفية الحرب في غزة.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية في توجيهاتها للمسافرين إلى لبنان، بأنه «في سياق أمني متقلب جداً، نلفت مجدداً انتباه الرعايا الفرنسيين إلى أنه ما زالت هناك رحلات تجارية مباشرة وغير مباشرة متوافرة إلى فرنسا، وندعوهم إلى اتخاذ تدابير الآن لمغادرة لبنان فور الإمكان»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي الدعوة الفرنسية بعد خطوة مماثلة قامت بها واشنطن ولندن بدعوة رعاياهما منذ السبت إلى مغادرة لبنان. كذلك أعلنت السويد إغلاق سفارتها في بيروت ودعت مواطنيها إلى المغادرة.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية حدثت توجيهاتها الخميس، لافتة «انتباه الرعايا الفرنسيين إلى أنه ما زالت هناك رحلات تجارية متوافرة إلى فرنسا».
لكنها لم تصدر تعليمات بمغادرة البلد. وذكرت الأحد أنه «يطلب بإلحاح من الفرنسيين عدم التوجه إلى لبنان».
وتزداد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بطهران، في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في «حزب الله» فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده على «مستوى عالٍ جداً» من الاستعداد لأي سيناريو «دفاعي وهجومي».


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