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الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية

منذ 7 ثواني
الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية

وطنا اليوم _سحاب 3 آب 2024

 

في لقاء هام، حل حزب الميثاق الوطني ممثلا بالمحامي عاطف أبو صعيليك، عضو القائمة الوطنية للحزب، ضيفاً على عشيرة أبو راضي في سحاب ، بحضور وجهاء المنطقة في سحاب.

 

وشهد اللقاء حضوراً متنوعاً من رجالات عشيرة أبو راضي وعشيرة أبو غليون وعشيرة أبو عرام وعشيرة أبو ركبة وعشيرة النجيلي.

 

وتمحور الحديث حول أهمية دور المجتمع المحلي في المشاركة الفعّالة في الانتخابات القادمة لتحقيق التغيير نحو مستقبل أفضل للجميع.

 

كما تم التطرق إلى رؤية حزب الميثاق الوطني، وأهمية المؤسسية والشفافية في العمل واختيار أعضاء القائمة.

 

تضمن النقاش أيضاً توضيح آلية التصويت والفروقات بين القائمة الوطنية والكتل المحلية، وكيفية تكامل العمل بينهما دون تعارض.

 

اختُتم اللقاء بتأكيد الحضور دعمهم الكامل لقائمة الميثاق الوطني، مشددين على ضرورة تكثيف جلسات التوعية للشباب والشيوخ والقطاع النسائي في الأيام المقبلة حول قائمة الميثاق وآلية الانتخاب.

 

كما تم التأكيد على أهمية استهداف منطقة نزهة سحاب في الحملة الدعائية، من خلال تكثيف المنشورات الخاصة بالحملة لزيادة الوعي بالقائمة الوطنية وحصد أعلى الأصوات.


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