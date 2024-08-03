بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

منذ ساعتين
مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

وطنا اليوم_ تتقدم مجموعة شباب 911 من مختلف محافظات المملكة وخارجها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة قدوم حفيدتهما الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين. 

كما نتقدم بالتهنئة إلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأميرة إيمان، وينبتها نباتًا حسنًا، وأن يرزقها الصحة والعافية، وأن تكون إضافة مباركة للأمة العربية والإسلامية، وقرة عين لوالديها والأسرة الهاشمية جمعاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

الميثاق الوطني يهنئ صاحبا السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة بالمولودة الأولى

15:11

شركة البوتاس العربية تهنئ العائلة الهاشمية بولادة الأميرة إيمان الحسين 

14:57

وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

14:51

الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية

14:16

عاجل ..الفايز يهنئ ولي العهد والأميرة رجوة بولادة الأميرة إيمان

14:04

تنويه حكومي بشأن سرقة التيار الكهربائي

13:50

جمعية الفنادق الأردنية تُهنئ بقدوم الأميرة إيمان الحسين

13:43

أسرة جامعة البترا تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

13:41

شركة زين تهنئ بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

13:38

“صندوق التنمية والتشغيل يفرض حجزًا تحفظيًا على أموال آلاف المواطنين بسبب القروض غير المسددة”

13:33

عمان الاهلية تهنىء سمو ولي العهد والأميرة رجوة بقدوم المولودة إيمان

13:12

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين

وفيات
وفيات الجمعة 2-8-2024وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )