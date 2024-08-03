مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

وطنا اليوم_ تتقدم مجموعة شباب 911 من مختلف محافظات المملكة وخارجها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمناسبة قدوم حفيدتهما الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين.

كما نتقدم بالتهنئة إلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأميرة إيمان، وينبتها نباتًا حسنًا، وأن يرزقها الصحة والعافية، وأن تكون إضافة مباركة للأمة العربية والإسلامية، وقرة عين لوالديها والأسرة الهاشمية جمعاء.