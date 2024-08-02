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تظاهرات في عمان تندد باغتيال إسماعيل هنية أمام السفارة الإسرائيلية

منذ 26 ثانية
تظاهرات في عمان تندد باغتيال إسماعيل هنية أمام السفارة الإسرائيلية

وطنا اليوم_احتشدت مساء الجمعة جموع غفيرة من المواطنين الأردنيين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، احتجاجًا على حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران. جاء الاحتجاج بدعوة من الحركة الإسلامية وملتقى دعم المقاومة.

وردد المشاركون هتافات تأييدًا للقائد الشهيد وللمقاومة، مطالبين بالثأر لدمائه ولدماء الشهداء. وأكدوا على تهنئتهم للشعب الفلسطيني بشهادة هنية، معتبرين أن هذا المصير هو قدر القادة الصادقين.

كما دعوا الأنظمة والحكومات العربية إلى قطع جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل، واصفين إياها بالكيان المجرم الذي لا يحترم سيادة الدول ويتورط بشكل مستمر في الجرائم والمجازر.


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