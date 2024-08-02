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الميثاق الوطني : تأييد سيدات حي المصاروة لحزب الميثاق وبرامجه

منذ 13 ثانية
الميثاق الوطني : تأييد سيدات حي المصاروة لحزب الميثاق وبرامجه

وطنا اليوم:استكمالاً لجولات حزب الميثاق الوطني للتوعية بقانون الانتخاب والأحزاب،التقت مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة المهندسة سناء مهيار وعضو القائمة الوطنية الدكتورة تمارا ناصرالدين بمجموعة من السيدات والشابات من حي المصاروة في شارع خرفان بمنطقة جبل عمان، يوم أمس الاربعاء.
وقد أعربت مهيار للسيدات عن شكرها وتقديرها لأهالي الحي وامتنانها لحسن الاستقبال والحضور.
كما ثمنت مهيار دور المرأة الأردنية الفعّال في مختلف مناحي الحياة الأسرية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومدى تأثيرها.
وعرَّفت الدكتورة تمارا ناصرالدين السيدات بحزب الميثاق الوطني كحزب وسطي برامجي محافظ، يسعى من خلال رؤيته واستراتيجيته وبرنامجه لمعالجة التحديات التي تواجه المواطن الأردني بشكل عام والمرأة الأردنية بشكل خاص بطريقة واقعية وفعالة ومستدامة ضمن منهجية مدروسة.
كما وبيّنت الدكتورة ناصر الدين أن الاستحقاق الدستوري والانتخابات النيابية القادمة يشكلان خارطة طريق للمستقبل وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لأردن متقدم في المئوية الثانية، وأن قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين يتيحان الفرصة للعمل الجماعي الفعّال لصناع القرار، حيث إن العمل الحزبي سيكون الرافعة للتغيير الإيجابي.
وانتهى اللقاء بحوار وتأييد لرؤى واستراتيجيات الحزب من قبل الحضور، معربات عن اهتمامهن بالمشاركة السياسية الفعّالة في الانتخابات النيابية القادمة.


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