وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات تنديدا باغتيال هنية

وطنا اليوم:أقام أردنيون بعد صلاة الجمعة وقفات احتجاجية في محافظات معان والزرقاء والطفيلة والكرك، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية.

ورفع مشاركون في في الوقفة شعارات تندد باغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء الماضي، وحملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتياله، مطالبين بوقف الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

الرنتيسي والياسين.. وأبو العبد ثالثهم

يا محلاها صحبتهم.. هي الجنة جمعتهم

الله يعزك يا غزة.. انتي للعالم عزة

الانتقام الانتقام.. يا كتائب القسام

مين قال الشعب مات.. هيو بهتف بالساحات

والشهداء صفوف صفوف.. ولّى وراح عهد الخوف