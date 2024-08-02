إسرائيل في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من إيران و”حزب الله”

وطنا اليوم_كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لأي رد فعل محتمل من جانب “حزب الله” وإيران، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في الحركة اللبنانية فؤاد شكر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل “في حالة تأهب قصوى الآن تحسبا لرد فعل محتمل من حزب الله وإيران”.

وأضافت أن “الطائرات المقاتلة تكثف دورياتها الجوية على الحدود. العشرات من الطائرات المسلحة الإضافية جاهزة على مدارج الطائرات للدفاع والهجوم”.

كذلك فإنه تم “نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي وتكثيف التعاون مع التحالف الإقليمي” وفق القناة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن مشاورات تجري بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت حول الرد الإسرائيلي على الهجوم المتوقع”.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله إن حالة التأهب قد تستمر لأيام تحسبا لأي رد انتقامي من “حزب الله”

وقال زعيم “حزب الله” حسن نصر الله، الخميس، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة على كل الجبهات.

وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: “إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء”، في إشارة إلى اغتيال فؤاد شكر، وكذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

من جانبه، قال رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، الخميس، إن “إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران”، واصفا إياه بأنه “الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره”.