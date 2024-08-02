بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إسرائيل في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من إيران و”حزب الله”

منذ 37 ثانية
إسرائيل في حالة تأهب قصوى لرد محتمل من إيران و”حزب الله”

وطنا اليوم_كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات إسرائيل لأي رد فعل محتمل من جانب “حزب الله” وإيران، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في الحركة اللبنانية فؤاد شكر.

 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل “في حالة تأهب قصوى الآن تحسبا لرد فعل محتمل من حزب الله وإيران”.

وأضافت أن “الطائرات المقاتلة تكثف دورياتها الجوية على الحدود. العشرات من الطائرات المسلحة الإضافية جاهزة على مدارج الطائرات للدفاع والهجوم”.

كذلك فإنه تم “نشر واسع لأنظمة الدفاع الجوي وتكثيف التعاون مع التحالف الإقليمي” وفق القناة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن مشاورات تجري بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت حول الرد الإسرائيلي على الهجوم المتوقع”.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله إن حالة التأهب قد تستمر لأيام تحسبا لأي رد انتقامي من “حزب الله”

وقال زعيم “حزب الله” حسن نصر الله، الخميس، إن المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة على كل الجبهات.

وأضاف نصر الله في خطاب له من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمام حشد من أنصاره: “إسرائيل لا تعلم إلى أي مدى تجاوزت الخطوط الحمراء”، في إشارة إلى اغتيال فؤاد شكر، وكذلك اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

من جانبه، قال رئيس برلمان إيران محمد باقر قاليباف، الخميس، إن “إسرائيل ستدفع ثمنا غاليا لتعديها على الحدود الآمنة لإيران”، واصفا إياه بأنه “الثمن الذي لا يخطر على بالها ولا تستطيع تصوره”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:21

عاجل..الاردن .. رفع سعر البنزين للمرة الخامسة منذ بداية 2024

01:32

البيت الأبيض يكشف تفاصيل حديث بايدن ونتنياهو بشأن تهديدات إيران

01:27

مسرح المصلبة وشارع الاعمدة: عروض شعبية وفعاليات منوعة

00:27

اتحاد الكتاب يقدم امسية شعرية عربية واردنية في جرش 38

00:15

جيش الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في الشمال

23:34

السفير الأردني يشارك بتشييع جثمان اسماعيل هنية في الدوحة

22:30

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة

22:29

“حكاية عجلون” ترويها إربد

22:00

في غير اختصاص: لكني مواطن!!

21:55

مفاجأة حزب العمال في انتخابات 2024 قائمة حزبية عامة يقودها شاب

21:06

فرصة الفنان الأردني في “مهرجان جرش”

20:37

الرياضيون يبحثون عن “البيض واللحم” في باريس.. دون جدوى

وفيات
وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024