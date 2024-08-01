4 شهداء سوريين في غارة صهيونية على لبنان

وطنا اليوم:استشهد 4 سوريين جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي اليوم منزلاً تقطنه عائلة سورية نازحة في بلدة شمع جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم: إن 4 سوريين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على المنزل، فيما أصيب 5 لبنانيين بجروح كانوا في منزل مجاور.

وأضافت الوزارة: إن هناك كمية كبيرة من الأشلاء، ويتم إجراء فحوصات “دي إن إي” عليها لتحديد العدد النهائي للشهداء.