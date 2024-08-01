الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية ، مساء الخميس، بان الرد حتمي ويجب اتخاذ إجراءات متعددة والكيان الصهيوني سيندم على فعلته

واضاف : ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال إسماعيل هنية.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر قوله إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل رسائل إلى إيران وحزب الله.

وأوضحت الشبكة أن الرسائل التي طلب بلينكن نقلها تهدف إلى التهدئة وعدم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة