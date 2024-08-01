الشاباك يرفع درجة الحراسة على نتنياهو تحسبا لرد إيراني

وطنا اليوم:نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أصدر تعليمات وصفتها بالاستثنائية تحسبا من رد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقالت إن الشاباك رفع درجة الحراسة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، كما أصدر تعليمات لأمن رئيس الوزراء، منها عدم المشاركة بأي حدث دون وجود ملجأ ملاصق.

كذلك أوعز رئيس الشاباك أن كل جولة يقوم بها نتنياهو أو الوزراء ستقتضي بشكل ملزِم الحصول مسبقًا على موافقته الشخصية.

وتوعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إسرائيل برد قاس على اغتيال هنية في طهران، وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين أن خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على عملية الاغتيال.

وأوضحت الصحيفة الأميركية نقلا عن المسؤولين الإيرانيين أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

هجوم منسق

وأضاف هؤلاء أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيّرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا، وأن من بين الخيارات هجوما منسقا من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل من وصفهم بالغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة.

بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إن “جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران”.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.