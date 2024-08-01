بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال الضيف

منذ ساعة واحدة
أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال الضيف

وطنا اليوم:نفى محمود مرداوي القيادي في حركة حماس، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، مؤكدا أن الأخير بخير ويسمع ادعاءات اغتياله.
في حين قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، إن تأكيد أو نفي مقتل محمد الضيف هو شأن قيادة كتائب القسام.
وأضاف: “ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطراف أخرى”.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، قال انه لحظة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، في خان يونس، قبل 3 أسابيع.
وصف وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بأنه يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لـ حركة حماس، في هجوم بخان يونس قبل حوالى 3 أسابيع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

الصفدي: لا يجوز رهن مستقبل المنطقة بانتقامية نتنياهو

15:05

مهيدات: نظام فحص المستلزمات الطبية الجديد يعزز المنظومة الصحية وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي

15:02

الأكاديمية الملكية البريطانية تمنح اسعيفان وأبو عرقوب من جامعة البترا زمالة القادة في الابتكار

14:40

الأركان الإيرانية: ندرس كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال هنية

14:14

الشاباك يرفع درجة الحراسة على نتنياهو تحسبا لرد إيراني

14:09

120 شاحنة أردنية جديدة تحمل وجبات جاهزة وطرودا غذائية وملابس تعبر لغزة

14:03

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 443 موقوفا إداريا

13:58

وفاتان بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي

12:40

جدل واسع اثر بناء دورات صحية بميدان الساعة في إربد

12:31

حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندوره

12:26

في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة

12:08

لا تلوموا هتلر لماذا احرقهم

وفيات
وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024