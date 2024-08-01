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في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة

منذ 42 ثانية
في أحداث متسارعة.. أمريكا تحشد أساطيلها بالمنطقة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مسؤول بالبنتاغون، أن الولايات المتحدة حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر و محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”.
ولم تقدم الصحيفة الأمريكية، مزيدا من التفاصيل.
وكانت أعلنت حركة حماس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك بُعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء، مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر، إثر الغارة التي شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”.
وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك، الخميس: “تلقينا معلومات استخباراتية موثوقة تفيد باغتيال محمد الضيف في هجوم خان يونس قبل ثلاثة أسابيع.”
وأضاف البيان أن “طائرات سلاح الجو استهدفت مجمعًا كان يتواجد فيه الضيف ورافع سلامة، وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من الجيش والشاباك.”
هذا ولم يصدر عن حركة حماس أي تعليق من تأكيد أو نفي حول مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال محمد الضيف.


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