الكوفحي يكتب وقود الشهادة

وطنا اليوم_بقلم د. نبيل_الكوفحي

برغم الصدمة والحزن والغضب الذي أصابنا كعرب ومسلمين وبشر احرار، فلم يكن استشهاد القائد اسماعيل هنية رحمه الله غير متوقع، فلا الموت بعيد عن اي مخلوق، ولا الشهيد يهرب من المواجهة، ولا نوايا العدو وخططه مخفية.

الشهادة عند أهل فلسطين امنية للكثيرين، وواجب تحرير يدركه قادتها المجاهدين، وضريبة قيادة وقدوة للجنود، ومنارة اشعاع لكل الفلسطينين ومن بعدهم العرب والمسلمين. فالمكان الوحيد الذي يحتفل اهله بالموت ( الشهادة) بشكل مستمر لم ينقطع منذ ما يقارب مائة عام هي فلسطين.

اذا كان لا بد من الموت – وهو حق- فحبذا أن يكون شهادة في سبيل الله دفاعا عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الحرمين. ابا العبد لم يكن استثناء بين القادة، فسبقه العاروري منذ شهور وسبقهم الرنتيسي واحمد ياسين ويحي عياش وابو اياد والقسام والقائمة أكثر من أن تحصى.

استشهاد القادة يعد وقودا لقطار الجهاد و التحرير الذي يحتاج لدماء الشهادة كي يستمر بالمسير نحو هدف التحرير، وفلسطين ليست استثناء. عن بقية مخاضات التحرير، والمعركة الحالية أيضا ليس خارجه عن سياقات التاريخ. لقد سبقهم للشهادة حمزة ابن عبدالمطلب وال ياسر وغيرهم ما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وخلفهم العظام ممن سجلوا التاريخ الاسلامي العظيم، وستبقى الامة في كل مكان تقدم شهداء في سبيل دينها وتحرير اوطانها.

التسليم بالشهادة لا يعني الاستسلام لعدو، بل هو رسالة عزم واصرار على الاستمرار، عبر ثماني شهور خلت قدمت غزة من أبنائها ورجالها واطفالها ونسائها قرابة مائتي الف بين شهيد وجريح. لم يفرح العدو بكلمة استسلام لعدو او يأس من نصر الله، حتى اصبحت مدرسة للعالم وايقونة الاحرار وقبلتهم.

الشهيد اسماعيل هنية والذي ودع قبل شهور فلذات اكباده من ابناء واحفاد وازواج شهداء، لم يتخل عن درب التحرير واستمر، ونحن على ثقة ان قادة الجهاد واهل فلسطين من كل مدنها وقراها وليس فقط في غزة سيستمرون كما استمروا بعد استشهاد ياسين والرنتيسي وعشرات الاف الشهداء. اراهم جميعا ينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى ” من المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا”.

وانه لجهاد؛ نصر او استشهاد