العثور على جثمان القيادي في حزب الله فؤاد شكر تحت الأنقاض

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام لبنانية الأربعاء، بالعثور على جثة القيادي في حزب الله فؤاد شكر بعد ساعات من البحث تحت أنقاض المبنى الذي استهدفته غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأفادت صحيفة “النهار” “بالعثور على جثتين تحت أنقاض المبنى المستهدف في حارة حريك إحداهما قد تكون للقيادي فؤاد شكر وأخرى لشخصية غير لبنانية”.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان من حزب الله في هذا الشأن.

وكان حزب الله قال في بيان صباح اليوم إن فؤاد شكر كان موجودا بالمبنى الذي استهدف في الضاحية ونحن بانتظار معرفة مصيره.

وأضاف: “تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرا لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه”.‏

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء تنفيذ هجوم “دقيق” في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن “قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل”.

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الل