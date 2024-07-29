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الصحة الفلسطينية تعلن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال

منذ ساعة واحدة
الصحة الفلسطينية تعلن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن القطاع أصبح منطقة وباء لشلل الأطفال، بعد سنوات طويلة من استئصال المرض في فلسطين.
وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الأمر يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة، وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً.
وأوضحت أن إعلانها جاء بعد اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع (CVPV2) في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى، وحرمان السكان من المياه الصالحة وتدمير بنية الصرف الصحي، وتكدس آلاف أطنان النفايات، وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وحذرت الوزارة أن برنامج مكافحة وباء شلل الأطفال الذي أطلقته بالشراكة مع مؤسسات دولية خاصة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري لإنهاء العدوان وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة ووسائل النظافة الشخصية وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي، وترحيل النفايات.


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