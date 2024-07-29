بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

منذ 33 ثانية
عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الفرنسية عن عمليات “تخريب” استهدفت شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا .
وقالت الشرطة الفرنسية إن تخريب شبكة الألياف الضوئية طال 6 مناطق، و لم تتأثر العاصمة باريس بالتخريب .
وقال مصدر في باريس إن عمليات تخريب طالت منشآت الشركة الفرنسية للاتصالات SFR.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير النقل الفرنسي ،باتريس فيرغرييت عودة حركة القطارات السريعة في البلاد إلى طبيعتها الاثنين، بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وفق .
وقال فيرغرييت عبر “آر تي إل”، “أستطيع التأكيد أن هذا الصباح (الاثنين)، عادت كل القطارات إلى الخدمة”، فيما لا يزال منفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة غير معروف حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وعلى جانب آخر قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن باريس تميل إلى احتمال أن يكون متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي استهدف الأسبوع الماضي شبكة السكك الحديدية التي تشغلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:15

تحضيرات إسرائيلية لمهاجمة حزب الله..وأميركا تحذّر تل ابيب من ضرب بيروت

11:02

الأحياء الفقيرة في حلب لإيران والغنية لروسيا.. خبير يشرح القسمة

10:37

البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي

10:33

وفيات الإثنين 29-7-2024

10:24

لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

10:19

الصحة: إغلاق 300 منشأة لإنتاج المياه منذ بداية العام الحالي

10:15

جامعة البترا تستحدث تخصص ماجستير التسويق الرقمي بدءاً من الفصل الأول للعام الجامعي 2024/2025

10:11

جريمة مروعة تهز الأنبار.. قتل 8 منهم 5 من عائلته بكلاشينكوف

10:01

كيم يقود عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة بكوريا الشمالية

09:54

بالفيديو: شرح كيفية الاقتراع في انتخابات 2024

09:44

الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

09:36

تسريبات إسرائيلية: تل أبيب حددت هدفا ستهاجمه بلبنان

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات