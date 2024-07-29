عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الفرنسية عن عمليات “تخريب” استهدفت شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا .

وقالت الشرطة الفرنسية إن تخريب شبكة الألياف الضوئية طال 6 مناطق، و لم تتأثر العاصمة باريس بالتخريب .

وقال مصدر في باريس إن عمليات تخريب طالت منشآت الشركة الفرنسية للاتصالات SFR.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير النقل الفرنسي ،باتريس فيرغرييت عودة حركة القطارات السريعة في البلاد إلى طبيعتها الاثنين، بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وفق .

وقال فيرغرييت عبر “آر تي إل”، “أستطيع التأكيد أن هذا الصباح (الاثنين)، عادت كل القطارات إلى الخدمة”، فيما لا يزال منفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة غير معروف حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وعلى جانب آخر قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن باريس تميل إلى احتمال أن يكون متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي استهدف الأسبوع الماضي شبكة السكك الحديدية التي تشغلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.