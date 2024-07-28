الأمن ينفي ما تضمّنه فيديو حول وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر احدى البرامج حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السيّاح والمركبات السياحية .

مؤكداً أنّ ما احتواه الفيديو ما هو إلا تضخيم للموضوع بهدف اثارة الرأي العام وحمل انطباعا سلبيا قد يوثر على السياحة .

مبيناً أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات .

وجدد الناطق الإعلامي دعوة كافة السائقين وفي حال حدوث اي حادث مروي معهم لا قدر الله اتباع الاجراءات المرورية اللازمة حيال ذلك إبتداءاً من الابلاغ على هاتف الطواري الموحد ٩١١