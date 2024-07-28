بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأمن ينفي ما تضمّنه فيديو حول وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية

منذ 8 ثواني
الأمن ينفي ما تضمّنه فيديو حول وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر احدى البرامج حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السيّاح والمركبات السياحية .
مؤكداً أنّ ما احتواه الفيديو ما هو إلا تضخيم للموضوع بهدف اثارة الرأي العام وحمل انطباعا سلبيا قد يوثر على السياحة .
مبيناً أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات .
وجدد الناطق الإعلامي دعوة كافة السائقين وفي حال حدوث اي حادث مروي معهم لا قدر الله اتباع الاجراءات المرورية اللازمة حيال ذلك إبتداءاً من الابلاغ على هاتف الطواري الموحد ٩١١


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

19:07

حزب إرادة يعلن قائمته الحزبية لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين

18:46

الشخانبة : اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين

18:43

توأد في مهدها

18:34

مجدولين ابو الرب تفوز بجائزة “خليل قنديل للقصة القصيرة”

18:29

عاجل مها الطراونة: اللجنة بذلت جهود جبارة في اعداد وتشكيل قائمة حزبية عكست رؤية واستراتيجية حزب ارادة

18:26

عاجل عمر ملحس: حزب إرادة قدم انموذجا في الحوكمة والشفافية لاقراز القائمة الحزبي

18:20

عاجل/الامانة العامة لحزب ارداة تنأى بنفسها عن التدخل في القائمة الحزبية

18:02

النكرات والمتسلقون”

17:03

الميثاق الوطني ينظم لقاءً مع أبناء منطقة بشرى في محافظة إربد

17:00

التعليم العالي: إطلاق نظام قبول موحد إلكتروني للوافدين

16:57

الخصاونة: اقتصادنا ثابت وراسخ ومؤشراتنا النقدية والمالية ممتازة

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024