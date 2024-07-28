بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

الشخانبة : اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين

منذ ساعة واحدة
الشخانبة : اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين

وطنا اليوم_عمان – 28 تموز 2024: أكد الشخانبة أن ما أفرزته اللجنة جاء وفقاً لما تم وضعه من المعايير وبعد إجراء مقابلات معمقة مع المرشحين. وأوضح الشخانبة أن اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين، مما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية في عملية الاختيار.

وفي خبر عاجل آخر، أعلن الشخانبة القائمة الحزبية، وقام بتلاوة نص القسم الذي يؤكد على الإخلاص للأردن وحزب إرادة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين. يأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الحزب بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة في تشكيل قائمته الحزبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:46

المستقلة للانتخاب تؤكد أهمية مشاركة الشباب الفاعلة في الانتخابات

19:29

طيران الشرق الأوسط ترجئ رحلات جوية عائدة إلى لبنان

19:24

بسعة 92 ألف متفرج.. الإعلان عن تصاميم استاد الملك سلمان

19:19

‎الميثاق الوطني يعقد لقاءً لتعزيز دور المرأة في محافظة البلقاء

19:14

الأمن ينفي ما تضمّنه فيديو حول وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية

19:09

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

19:07

حزب إرادة يعلن قائمته الحزبية لخوض انتخابات مجلس النواب العشرين

18:43

توأد في مهدها

18:34

مجدولين ابو الرب تفوز بجائزة “خليل قنديل للقصة القصيرة”

18:29

عاجل مها الطراونة: اللجنة بذلت جهود جبارة في اعداد وتشكيل قائمة حزبية عكست رؤية واستراتيجية حزب ارادة

18:26

عاجل عمر ملحس: حزب إرادة قدم انموذجا في الحوكمة والشفافية لاقراز القائمة الحزبي

18:20

عاجل/الامانة العامة لحزب ارداة تنأى بنفسها عن التدخل في القائمة الحزبية

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024