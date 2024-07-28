الشخانبة : اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين

وطنا اليوم_عمان – 28 تموز 2024: أكد الشخانبة أن ما أفرزته اللجنة جاء وفقاً لما تم وضعه من المعايير وبعد إجراء مقابلات معمقة مع المرشحين. وأوضح الشخانبة أن اللجنة عملت على توفير بيئة مواتية للمنافسة العادلة بين المترشحين، مما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية في عملية الاختيار.

وفي خبر عاجل آخر، أعلن الشخانبة القائمة الحزبية، وقام بتلاوة نص القسم الذي يؤكد على الإخلاص للأردن وحزب إرادة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين. يأتي هذا الإعلان تأكيداً على التزام الحزب بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة في تشكيل قائمته الحزبية.