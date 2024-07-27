مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية: سماوي شخصية بارزة في عالم الثقافة والفنون

وطنا اليوم_الأستاذ أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش، هو شخصية بارزة في عالم الثقافة والفنون، استطاع بفضل رؤيته وإبداعه أن يعيد للمهرجان ألقه ومكانته على الساحة العربية والعالمية.

وُلد أيمن سماوي في الأردن، ونشأ في بيئة تعشق الثقافة والفن. تولى إدارة مهرجان جرش منذ ست سنوات، وخلال هذه الفترة، عمل جاهدًا على تطوير المهرجان وإعادته إلى مجده السابق كمنبر ثقافي وفني بارز. بفضل جهوده المتواصلة، أصبح مهرجان جرش وجهة محببة للفنانين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

يؤمن سماوي بأن الهدف من إقامة المهرجانات هو تقديم نشاطات وطنية وترفيهية وثقافية وفكرية للجمهور، وهذا ما يسعى لتحقيقه من خلال مهرجان جرش. تحت إدارته، شهد المهرجان تنوعًا كبيرًا في الفعاليات، شملت الندوات والملتقيات الفكرية والثقافية، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية التي جذبت الآلاف من الزوار.

تعتبر إدارة سماوي لمهرجان جرش مثالًا يحتذى به في تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى، حيث يحرص على تقديم برنامج ثقافي مميز يعكس قيم المهرجان الوطنية، ويكرم الفنانين والمثقفين الأردنيين. بفضل رؤيته الثاقبة وإدارته الحكيمة، استطاع سماوي أن يرفع من شأن المهرجان ويعزز مكانته كأحد أهم المهرجانات الثقافية والفنية في العالم العربي.

واقيمت الدورة الثامنة والثلاثون من المهرجان تحت شعار: “ويستمر الوعد”، احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ويقدم في برنامجه الثقافي والفني والفكري، فعاليات تعبر عن الروح الأردنية والفلسطينية المتمازجة، من خلال فعاليات وأمسيات تضامنية لافتة.