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عرض جائزة 3 آلاف دينار.. هذا ما قاله صاحب الكلبة المفقودة في السلط

منذ 6 ساعات
عرض جائزة 3 آلاف دينار.. هذا ما قاله صاحب الكلبة المفقودة في السلط

وطنا اليوم_لقى منشور الشاب القدسي حول كلبته المفقودة “أوركا” تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. عبّر صاحب الكلبة عن امتنانه لكل من ساهم في العثور عليها بعد أن فقدت في الرابع والعشرين من يوليو.

 

وقال محمد القدسي في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “الحمد لله لقيتها وشكراً لكل واحد وقف معي بكلمة أو مشاركة أو موقف، شكراً كثير والحمد لله إنها سالمة غانمة”.

 

وكان القدسي قد عرض جائزة مقدارها 3 آلاف دينار أردني لمن يعثر على كلبته المفقودة في منطقة السرو بالسلط. ولاقت القصة اهتماماً كبيراً، حيث نشرت العديد من الصفحات المعنية بالحيوانات صوراً ومقاطع فيديو للكلبة “أوركا” للمساعدة في العثور عليها.

 

لم يتضح بعد ما إذا كان هناك شخص قد فاز بالجائزة التي عرضها القدسي، مما أثار تساؤلات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول من تمكن من العثور على الكلبة.


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