أمنية تغيّر مشهد خدمة قطاع الأعمال في المملك وتطلق المرحلة الأولى لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات Tier III

وطنا اليوم_أعلنت شركة أمنية اليوم عن إطلاقها المرحلة الأولى لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات من المستوى الثالثTier III والمعتمد من معهد Uptime الأميركي الرائد والمتخصص بتصنيف مراكز المعلومات والبيانات، بما يتضمنه من مجموعة ديناميكية من حلول استضافة البنى التحتية والتعافي من الكوارث، التي يتوقع أن تغيّر مشهد خدمة قطاع الأعمال في المملكة.

واختارت شركة أمنية جنوب العاصمة عمّان موقعاً لمركز بياناتها الجديد، إذ سيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات والأنظمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق، ولتقديم خدمات استضافة البنى التحتية والتعافي من الكوارث التي تضمن استدامة أعمال الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

كما سيقدم مركز بيانات أمنية الجديد Tier III خدمات عمليات الأمن السيبراني (SOC) وخدمات عمليات إدارة الشبكات (NOC) مما يُشكل منظومة متكاملة تلبي احتياجات الشركات من حيث الأمن والتشغيل والإدارة.

وصرح فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: “إن هذا المركز يعكس حرص أمنية على تجهيز بنية تحتية عالية الجودة، تتيح تقديم باقة من الحلول للشركات والمؤسسات، وفق أحدث المعايير العالمية، وبأعلى معايير الأمن والسلامة والموثوقية”.

وأضاف قمحيه أن شركة أمنية تتطلّع بدعم من شركتها الأم، مجموعة Beyon البحرينية، لأن تقدم حلول الأعمال الشاملة من مكان واحد تحت مظلتها، إذ يُعدّ إطلاقنا لهذا المركز الجديد علامة فارقة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن. ونتوقع أن يلعب المركز دوراً هامًا في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية و فرصاً جديدة للنمو والازدهار.

ووفقاً لإياد جبر، رئيس دائرة قطاع الأعمال في أمنية، إن مركز بيانات أمنية الجديد سيتبنى أحدث التقنيات بما يتوافق مع معايير المستوى الثالث (Tier III) الأكثر تطوراً، والذي يعتمد على أحدث التقنيات وأنظمة الأمان لضمان جاهزية عالية وسرعات فائقة، مما يوفر المرونة اللازمة للشركات للتوسع والتكيّف مع بيئات الأعمال المتغيرة. كما يلتزم المركز بأعلى معايير الأمان والخصوصية لحماية البيانات الحساسة.

وأضاف جبر: “يتيح مركز البيانات Tier III لقطاع الأعمال خدمات استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات في مكان واحد وآمن وموثوق، بحيث تتولى أمنية مسؤولية ربط وتشغيل البنى التحتية للشركات والمؤسسات المستضافة، لتتفرّغ الشركة أو المؤسسة للقيام بأنشطتها الرئيسية، فضلا عن تزويد المركز بإمكانيات متطورة للتعافي من الكوارث، ما يضمن لعملائنا استمرارية العمل دون انقطاع، وتجنّب الخسائر الناجمة عن أي توقف.”

وكانت أمنية افتتحت في عام 2023، مركزيها لحلول الأمن السيبراني (SOC) وإدارة الشبكات (NOC)، ما يعكس التزام الشركة بحماية سلامة وأمن بيانات عملائها، والمراقبة المستمرة لهذه البيانات، واكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث السيبرانية ومعالجتها، إلى جانب توفير مراقبة وإدارة البنية التحتية للشبكات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يضمن الأداء الأمثل وتوفير الحلول السريعة لمشاكل الشبكات.