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المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع

منذ ساعتين
المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع

وطنا اليوم:أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /79 أمس الخميس، عملية جراحية لإزالة فتات شظايا من جسم طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.
وقال قائد قوة المستشفى: إن العملية اجراها فريق طبي متخصص من الجراحة العامة والعظام والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة /79، الأمر الذي أسهم في نجاح العملية وخروج الطفل سالماً معافى.
وبيّن طبيب الجراحة العامة، أن الطفل كان يعاني من وجود شظية في الورك الأيمن منذ عشرة أيام، مما أدت إلى التهاب وتجمع كمية كبيرة من الصديد، تسبب ذلك بالارتفاع المستمر لحرارة الطفل، وحدوث جفاف حاد لامتناعه عن الرضاعة، حيث أجريت له عملية تداخل جراحي متمثلة باستخراج فتات الشظايا وتفريغ الصديد.
من جانبهم عبر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني لإجرائهم العملية التي تكللت بالنجاح.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 وصلت إلى قطاع غزة الثلاثاء الماضي، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.


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