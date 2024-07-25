بايدن يضغط باتجاه هدنة .. والبيت الأبيض: على الطرفين تقديم تنازلات

وطنا اليوم_ضغط الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس).

ومن المقرر أن تجتمع كاملا هاريس نائبة بايدن مع الزعيم الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم.

وهذه أول محادثات مباشرة بين الزعيمين منذ أن سافر بايدن إلى إسرائيل بعد أيام من الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وعانق حينها نتنياهو وتعهد بتقديم الدعم الأميركي وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي إنه لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل و«حماس» في محادثات وقف إطلاق النار، إلا «أننا أقرب الآن مما كنا من قبل».

وأضاف كيربي «على كلا الطرفين تقديم تنازلات».

وتابع كيربي: «نعتقد أنه يمكننا التوصل لاتفاق، لكنه سيتطلب، كما دائماً، بعضاً من الحس القيادي وبعض التنازل وبذل جهود».

ولا يُعرَف إن كان رئيس الوزراء، الذي تطغى التقلبات على العلاقات بينه وبين الرئيس الديمقراطي، سيستجيب لهذه الدعوة، ولا سيما قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية بايدن.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «أعتقد أن الرسالة من الجانب الأميركي في الاجتماع سيكون مفادها أننا بحاجة إلى إنجاز هذا الاتفاق».