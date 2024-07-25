نمو واردات قطر من التمور الأردنية بنسبة 14.2%

وطنا اليوم:سجلت واردات السوق القطري من التمور الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 14.2 بالمئة، مقارنة مع فترة القياس ذاتها من عام 2023.

وبحسب بيانات تجارية حديثة نشرها الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس، بلغ حجم واردات قطر من التمور الأردنية بمختلف أصنافها، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، حوالي 70 طنا، ارتفاعا من 60 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2023.

ويشير تجار تمور وأصحاب شركات استيراد وتصدير في قطر، إلى أن هذا الارتفاع المتنامي في حجم مستوردات قطر من السلع والمنتجات الغذائية الأردنية بشكل خاص، إنما يعكس مستوى النمو الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، والجهود والمساعي المستمرة لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات.

وأكدوا أن التمور الأردنية تصنف اليوم ضمن أجود وأفضل أنواع التمور التي تستوردها قطر سواء من الدول العربية أو الأجنبية، موضحين أن تمر المجهول الأردني يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين من أصحاب الذوق الرفيع من محبي الأصناف المتميزة من التمور.

وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى والبرحي في المرتبة الثانية.

وتتميز التمور الأردنية بمقدرتها التنافسية العالية من حيث الجودة والأسعار، وتوافقها مع معايير الجودة والسلامة الغذائية بين قطر والأردن، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة تستوردها قطر من الخارج.

وتعد التمور من المنتجات الزراعية الاستراتيجية في الأردن، وتشهد معدلات الإنتاج والتصدير لهذا المنتج زيادة سنوية متنامية، فيما حين تعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الوجهات الخارجية التي تستقبل إنتاج الأردن من التمور.