ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى أستاذ مشارك في جامعة البترا

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة البترا ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى رتبة (أستاذ مشارك). ويعمل الجوخدار عميدًا لكلية العمارة والتصميم، ورئيسًا لقسم هندسة العمارة في جامعة البترا. وحصل الجوخدار على درجة الدكتوراه من جامعة كاردف في المملكة المتحدة عام 2018 في المملكة المتحدة، وشهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وفاز الدكتور الجوخدار بجائزة الباحث المتميز في قسم هندسة العمارة التي تمنحها جامعة البترا للعام الدراسيّ 2023-2024. حصل على العديد من المنح البحثية في تحسين جوانب الاستدامة البيئية باستخدام مواد البناء المحلية والمباني الطينية، وجودة الهواء الداخلي والراحة الحرارية في المباني التعليمية في الأردن، والمدن المستدامة الذكية. نشر ما يزيد عن 20 بحثًا في مجلّات علمية عالمية محكمة ومؤتمرات دولية ومحلية، حيث ركزت أبحاثه على جوانب الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتحليل الفراغي للمباني. وهو عضو في هيئة تحرير ومحكم للعديد من المجلات العالمية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس، والمؤتمرات العلمية الدولية. إضافة إلى كونه مشرف مشارك وممتحن خارجي للعديد من رسائل الماجستير في الجامعات الأردنية.