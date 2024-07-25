بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى أستاذ مشارك في جامعة البترا

منذ 3 ساعات
ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى أستاذ مشارك في جامعة البترا

وطنا اليوم:قرر مجلس عمداء جامعة البترا ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى رتبة (أستاذ مشارك). ويعمل الجوخدار عميدًا لكلية العمارة والتصميم، ورئيسًا لقسم هندسة العمارة في جامعة البترا. وحصل الجوخدار على درجة الدكتوراه من جامعة كاردف في المملكة المتحدة عام 2018 في المملكة المتحدة، وشهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وفاز الدكتور الجوخدار بجائزة الباحث المتميز في قسم هندسة العمارة التي تمنحها جامعة البترا للعام الدراسيّ 2023-2024. حصل على العديد من المنح البحثية في تحسين جوانب الاستدامة البيئية باستخدام مواد البناء المحلية والمباني الطينية، وجودة الهواء الداخلي والراحة الحرارية في المباني التعليمية في الأردن، والمدن المستدامة الذكية. نشر ما يزيد عن 20 بحثًا في مجلّات علمية عالمية محكمة ومؤتمرات دولية ومحلية، حيث ركزت أبحاثه على جوانب الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتحليل الفراغي للمباني. وهو عضو في هيئة تحرير ومحكم للعديد من المجلات العالمية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس، والمؤتمرات العلمية الدولية. إضافة إلى كونه مشرف مشارك وممتحن خارجي للعديد من رسائل الماجستير في الجامعات الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

نبوءة فورد لأول رئيسة أمريكية.. هل تنطبق على كامالا هاريس؟

12:24

حزب الميثاق الوطني يؤكد التزامه بالتوصيات الملكية واستعداده لانتخابات 2024

12:14

ضجة في بريطانيا بسبب ضرب شاب بمطار مانشستر من قبل الشرطة

12:03

بحث إدماج الطائرات المسيرة في مشاريع الحصاد المائي

11:57

رسالة ماجستير عن (تقاسيم الفلسطينيّ) لسناء الشعلان في الجامعة الجزائريّة أبو بكر بلقايد

11:49

مباحثات أردنية قطرية في الدوحة لتكثيف جهود وقف العدوان على غزة

11:45

مفتي عام الأردن: إطلاق العيارات النارية بالمناسبات حرام

11:05

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

11:01

الأمانة تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

10:57

بالسلط .. إشهار أول قائمة انتخابية نسائية مغلقة في الأردن

10:44

وفيات الخميس 25-7-2024

10:37

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

وفيات
وفيات الخميس 25-7-2024شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024