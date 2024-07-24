نك الأسكان يشتري حصة مؤثرة في مصرف المنصور العراقي

وطنا اليوم:اشترى بنك الاسكان الاردني خلال اليومين الماضيين حصة مؤثرة من مصرف المنصور ‏العراقي ليرفع، حصته من 3٪ الى أكثر من 7,32%خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ‏الجاري. ‏

ووفق بيانات صادرة عن سوق العراق للأوراق المالية، فان مصرف الإسكان الأردني، ‏اشترى منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، 13.66 مليار سهم لتصبح حصته في مصرف ‏المنصور العراقي 21.3 مليار سهم من اجمالي اسهم المصرف البالغة 300 مليار سهم. ‏

وحسب بيانات مصرف المنصور العراقي، فان بنك الإسكان لم يكن يملك أي اسهم في ‏المصرف، خلال عام 2022، الا انه بدأ بشراء حصص عدد من الأشخاص في البنك.‏

ووفق مصادر مصرفية فانه من المتوقع ان ترتفع حصة بنك ‏الاسكان قبل نهاية العام الى 8.6%، من المصرف العراقي، وأن يحقق عائدا كبيرا جدا ‏وارباحا بنهاية العام الجاري