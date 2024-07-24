وطنا اليوم:اشترى بنك الاسكان الاردني خلال اليومين الماضيين حصة مؤثرة من مصرف المنصور العراقي ليرفع، حصته من 3٪ الى أكثر من 7,32%خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
ووفق بيانات صادرة عن سوق العراق للأوراق المالية، فان مصرف الإسكان الأردني، اشترى منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، 13.66 مليار سهم لتصبح حصته في مصرف المنصور العراقي 21.3 مليار سهم من اجمالي اسهم المصرف البالغة 300 مليار سهم.
وحسب بيانات مصرف المنصور العراقي، فان بنك الإسكان لم يكن يملك أي اسهم في المصرف، خلال عام 2022، الا انه بدأ بشراء حصص عدد من الأشخاص في البنك.
ووفق مصادر مصرفية فانه من المتوقع ان ترتفع حصة بنك الاسكان قبل نهاية العام الى 8.6%، من المصرف العراقي، وأن يحقق عائدا كبيرا جدا وارباحا بنهاية العام الجاري
نك الأسكان يشتري حصة مؤثرة في مصرف المنصور العراقي
وطنا اليوم:اشترى بنك الاسكان الاردني خلال اليومين الماضيين حصة مؤثرة من مصرف المنصور العراقي ليرفع، حصته من 3٪ الى أكثر من 7,32%خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.