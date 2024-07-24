الهيئة المستقلة تنشر الجداول النهائية للناخبين (رابط)

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الأربعاء، الجداول النهائية للناخبين على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد استكمال عمليات التحقق والاختبار من عكس جميع الاعتراضات وقرارات المحاكم بشأنها، تطبيقًا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.

وأضافت “المستقلة للانتخاب” أن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

وأكدت الهيئة أن الناخبين يمكنهم الاستعلام عن معلوماتهم الانتخابية، بما في ذلك مركز الاقتراع ورقم الصندوق وخارطة الوصول إلى موقع المركز، عبر الخط الساخن رقم (117100)، والموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب (www.iec.jo)، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة المجانية على الرقم (94455) ومقرات لجان الانتخاب الرئيسية، وعبر وسائل الإعلام.

يُذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراع، في وقت تبدأ فيه فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أيام.

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