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نائب الملك يزور مجموعة الراية الإعلامية

23 يوليو 2024
نائب الملك يزور مجموعة الراية الإعلامية

وطنا اليوم:زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مجموعة الراية الإعلامية، التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وأكد سمو ولي العهد، خلال الزيارة، أهمية دور الإعلام المهني المسؤول في إيصال الحقيقة بدقة وموضوعية.
وعبر سموه، بحضور سمو الأميرة زينة الفيصل، الرئيسة الفخرية لمجموعة الراية الإعلامية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، عن اعتزازه بمستوى المجموعة، وبجهود العاملين فيها.
ودعا سموه إلى الاستمرار بمواكبة التطورات في مجال الإعلام، وتدريب الشباب حديثي التخرج على المهارات الإعلامية.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي للمجموعة محمد مصلح، حول الفئات المستهدفة من البرامج، والدورة البرامجية، وآلية عمل المجموعة، التي تضم راديو هلا، وموقع “هلا أخبار”، وإذاعة “جيش إف إم”، وراديو “بليس” الناطق باللغة الإنجليزية.
وجال نائب جلالة الملك في استوديوهات المجموعة، ومكاتب موقع “هلا أخبار”.


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