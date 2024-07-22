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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39006 شهداء

22 يوليو 2024
A Palestinian child stands amid the debris of a house destroyed by overnight Israeli bombardment in Rafah in the southern Gaza Strip on April 27, 2024, as the conflict between Israel and the militant group Hamas continues. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39006 شهداء، و89818 إصابة.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا، و91 إصابة خلال 24 ساعة.
وبينت أن الاحتلال ارتكب اليوم الإثنين مجزرة في محافظة خانيونس وصل منها لمجمع ناصر الطبي 37 شهيدا وأكثر من 120 جريحا بينها حالات خطيرة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ290 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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