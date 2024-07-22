الجيش الإسرائيلي يؤكد وفاة محتجزين اثنين في غزة

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أبلغ عائلتي اثنين من المحتجزين في قطاع غزة بأنهما فارقا الحياة، وإن حركة حماس تحتجز جثتيهما.

وأضاف أنه تأكد من مقتلهما من خلال معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أنه لا يزال يبحث في ظروف وفاتهما.

يذكر أن عددا من المحتجزين قتلوا في قطاع غزة جراء عمليات وقصف الاحتلال. في حين لا يملك الجيش الإسرائيلي معلومات دقيقة عن عدد المحتجزين الأموات أو الأحياء، ويرجح أن عددهم يبلغ نحو 122.