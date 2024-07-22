فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء الوسطية الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفر أسد/ حي العساسلة وريف سيقين ووادي كفر أسد بلواء الوسطية، غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة 4 مساءً.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق.