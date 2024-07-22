المفرق والزرقاء الأكثر تسجيلا بمرض الجدري

وطنا اليوم:أوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، أن مرض الجدري هو من اكثر الامراض المعدية والسارية في العالم، وهو مرض متوطن في الأردن، ويعود سبب إرتفاع حالات الإصابة لفترة الحظر والحجر أيام جائحة كورونا وبالتالي لم يحصل اختلاط بين طلبة المدارس، وعندما تم رفع الحجر أصيب الطلبة المهيئين للاصابة، ومن ثم ارتفعت الحالات.

وعزا مقابلة السبب الثاني لارتفاع عدد الحالات، زيادة وزارة الصحة لمواقع التبيلغ عن الامراض المعدية والسارية، بالاشتراك مع القطاع الخاص، والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، ومخيمات اللجوء، وهو ما رفع عدد الحالات المسجلة.

وقال ان الوزارة سجلت خلال 2023 نحو 20 ألف اصابة، ويتم خلال كل اسبوع تسجيل الحالات من جميع الجهات وذلك لرصدها بشكل دقيق، منوها إلى ان مناطق المفرق والزرقاء هي الأكثر تسجيلا بسبب وجود مراكز التبيلغ الجديدة.

وبما يتعلق بالاجراءات الوقائية، أوضح مقابلة، أن أكثر الفئات العرضة للاصابة هم من عمر 5-13 والاصابة به تعطي مناعة تامة، ولا يوجد اجراءات سوى المعطوم المخصص لهذا المرض، حيث قررت الوزارة لأول مرة في تاريخها الحديث ادخال مطعومين اثنين هم المكورات الرؤية ومطعوم الجدري المائي بتوصيات جميع الجهات المعنية، اذ يعطى على عمر السنة وقبل دخول المدرسة.

يشار الى أن بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت ارتفاعا في أعداد الإصابات بمرض “جدري الماء” بنسبة 178% ليصل عدد المصابين المبلغ عنهم إلى 19.223 ألف مصاب في عام 2023، مقارنة مع 6.9 ألف مصاب مبلغ عنه في عام 2022، وأيضا بالعودة نحو عام 2019 لم يصل عدد الإصابات المبلغ عنها لنصف رقم إصابات عام 2023.