3 قتلى و6 مصابين بإطلاق نار في بينسلفانيا

وطنا اليوم:قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث تبادل لإطلاق النار غرب مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشتيد برس عن الشرطة الأمريكية قولها: “إن أكثر من 100 شخص كانوا متواجدين في حي كارول بارك، عندما وقع تبادل لإطلاق النار بين عدة أطراف في ساعات الصباح الأولى”، مشيرة إلى مقتل رجل في مكان الحادث إلى جانب شخصين آخرين توفيا في وقت لاحق بينما كانت حالة المصابين مستقرة بينهم امرأة وخمسة رجال.

وأصبحت حوادث إطلاق النار أمراً اعتيادياً في الولايات المتحدة، حيث تسهل حيازة الأسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي كما يملك نحو 90 بالمئة من مواطني الولايات المتحدة أسلحة نارية