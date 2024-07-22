بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

3 قتلى و6 مصابين بإطلاق نار في بينسلفانيا

22 يوليو 2024
3 قتلى و6 مصابين بإطلاق نار في بينسلفانيا

وطنا اليوم:قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث تبادل لإطلاق النار غرب مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفانيا الأمريكية.
ونقلت وكالة اسوشتيد برس عن الشرطة الأمريكية قولها: “إن أكثر من 100 شخص كانوا متواجدين في حي كارول بارك، عندما وقع تبادل لإطلاق النار بين عدة أطراف في ساعات الصباح الأولى”، مشيرة إلى مقتل رجل في مكان الحادث إلى جانب شخصين آخرين توفيا في وقت لاحق بينما كانت حالة المصابين مستقرة بينهم امرأة وخمسة رجال.
وأصبحت حوادث إطلاق النار أمراً اعتيادياً في الولايات المتحدة، حيث تسهل حيازة الأسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي كما يملك نحو 90 بالمئة من مواطني الولايات المتحدة أسلحة نارية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:00

عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار

17:00

تماشياً مع توجيهات الملك لحماية الأمن الوطني .. الفنادق الأردنية والأردنية لمكافحة المخدرات توقعان مذكرة تفاهم

16:57

لقاء ميثاقي في منزل آل أبوحليمة مع نخبة من رابطة أهالي العباسية

16:56

مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق بيروت على علو منخفض

16:49

ارتفاع أسعار الذهب محلياً 50 قرشا في التسعيرة المسائية

16:49

افتتاح نوعي لفعاليات البرنامج الثقافي في “مهرجان جرش”

16:46

نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية جمهور جرش على موعد مع ليلة طربية تراثية تحيها الفنانة الأردنية نتالي سمعان

16:46

الاحتلال: حوادث إطلاق النار بالضفة ارتفعت بنسبة 330%

16:22

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله